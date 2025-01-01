Прокуратура вмешалось в дело о нарушении прав девушки-сироты из Прикамья Ранее жительница Губахи обратилась в Народный фронт Поделиться Твитнуть

В связи с нарушением жилищных прав Дианы Ляшенко, сироты из Губахи, прокуратура инициировала проверку. Девушка, не получив положенное по закону жилье от местных властей, вынуждена тратить все социальные выплаты на аренду квартиры. Чтобы как-то справиться с финансовыми трудностями, она вынуждена искать подработку в вечернее время. За помощью Диана обратилась в «Народный фронт».

Сейчас девушке 21 год. До достижения совершеннолетия она проживала в семье опекуна и имела временную регистрацию. В настоящее время она получает образование в химико-технологическом колледже Губахи. Все средства, которые она получает в виде пособий, уходят на оплату съемного жилья.

Прокуратура оценит действия (бездействие) должностных лиц, а также проверит соблюдение порядка исполнения судебного решения, которое было вынесено ранее по иску прокурора.

Как ранее писал «Новый компаньон», Диана стоит в очереди на получение муниципального жилья с 2019 года. В связи с тем, что ожидание предоставления жилья затянулось, девушка была вынуждена обратиться в прокуратуру. В прошлом году, после обращения надзорного ведомства в суд, было принято решение об обязательстве администрации Губахинского округа предоставить Диане специализированное жилье площадью не менее 28 кв м., но сроки исполнения решения постоянно откладываются.

Чиновники утверждают, что приглашали Диану на осмотр жилья, однако девушка говорит, что не получала никаких звонков или уведомлений по этому поводу. Ключи от положенной ей квартиры до сих пор не передали.

Этим делом уже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

