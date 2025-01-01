Сирота из Пермского края не может получить законное жильё с 2019 года Делом заинтересовался глава СКР Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Студентка-сирота из Губахи в Пермском крае не может получить положенное ей по закону жильё на протяжении шести лет. Пособия, которые она получает, уходят на оплату аренды съёмной квартиры, девушка вынуждена подрабатывать по вечерам. Об этом рассказали представители «Народного фронта».

«До своего совершеннолетия она проживала в семье опекуна, имела временную прописку. Сейчас она получает второе профессиональное образование в Губахинском химико-технологическом колледже. С 2019 года девушка стоит в очереди на муниципальное жильё. Затянувшееся ожидание вынудило её обратится в прокуратуру», - сообщили в общественной организации.

Надзорный орган обратился в суд, который встал на сторону истца. Администрацию округа обязали предоставить студентке специализированное помещение площадью не менее 28 кв. м, но сроки каждый раз переносят. По словам властей, девушку вызывали на просмотр жилья, сама пострадавшая уверяет в обратном.

Ситуацией заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. По данному факту следственные органы организовали процессуальную проверку. И.о. руководителя следственного управления краевого СКР Валерию Сафонову поручили доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.