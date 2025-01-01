В Перми 19 сентября небо окрасилось в цвета российского флага В этот день город посетил президент России Поделиться Твитнуть

В день приезда Владимира Путина в Пермь вечером 19 сентября небо над городом окрасилось в цвета российского флага. Как сообщает издание «Пятница», жители Мотовилихинского района, наблюдавшие закат с ул. Уинской, заметили, как облака и солнечные лучи во время заката выстроились в белые, синие и красные полосы.

Напомним, 19 сентября президент России прилетел в Пермь с рабочим визитом. Он посетил Мотовилихинские заводы, где провёл заседание Военно-промышленной комиссии РФ, а затем провёл встречу с Дмитрием Махониным, вступившим 18 сентября во второй губернаторский срок. Глава Пермского края рассказал о достижениях и планах по развитию региона.

Во время визита на предприятие Владимир Путин получил приглашение от рабочих приехать в 2026 году на празднование 290-летия завода. Президент ответил, что постарается приехать.

