Посещаемость пермских торговых центров в августе продолжила падать За восемь месяцев трафик снизился на 4% год к году

Торговый центр

Константин Долгановский

Компания Focus Technologies подвела итоги посещаемости торговых центров в Пермском крае по итогам августа. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные компании, Mall Index показал снижение годовых показателей трафика.

Так, число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых центров крупных городов в регионе с января по август оказалось на 4% ниже значений аналогичного периода 2024 года. В то же время, по сравнению с августом прошлого года, трафик показал рост на 1%. За месяц показатель также показал положительную динамику — в +6% к июлю.

Кроме того, аналитики зафиксировали прирост среднедневной аудитории в крупных ТЦ на 2% год к году. Аудитория малых объектов не изменилась.

Ранее пермский ТРК «Семья» сообщил о росте посещаемости по итогам августа. В преддверии старта учебного года во второй половине месяца наблюдался подъём трафика на 25% по сравнению с первой половиной месяца. Следующий период повышенного спроса ожидается осенью, во время осенних каникул и ноябрьских праздников.

