Посещаемость торговых центров Перми выросла на 25% Следующий период повышенного спроса ожидается во время осенних каникул Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

В преддверии старта учебного года в Перми отмечено значительное увеличение числа посетителей в торговых точках. Традиционно пик посещаемости наблюдается с середины августа до начала сентября. Сейчас жители Перми активно приобретают товары, необходимые для начала учёбы и делового сезона. Об этом сообщает телеграм-канал ТРК «Семья».

В текущем году трафик во второй половине августа продемонстрировал подъем на 25% по сравнению с первой половиной месяца.

По словам руководителя направления недвижимости группы «ЭКС» (является управляющей компанией ТРК «СемьЯ») Елены Ждановой, в текущем сезоне школьные коллекции многих брендов оказались особенно успешными и были представлены раньше обычного, уже в конце июля, что способствовало привлечению покупателей в магазины. Следующий период повышенного спроса ожидается осенью, во время осенних каникул и ноябрьских праздников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.