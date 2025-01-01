Алёна Бронникова Суд удовлетворил иск налоговой по делу о компании осуждённого хакера из Перми Доля «Гет-Нэт» в активе будет выставлена на торги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 16 сентября удовлетворил иск Межрайонной ИФНС № 21 к ООО «Гет-Нэт», принадлежащего осуждённому пермскому хакеру Артёму Зайцеву. Налоговая потребовала обратить долю в компании в доход государства.

«Требования Межрайонной ИФНС № 21 по Пермскому краю удовлетворить. Обратить взыскание путём продажи с публичных торгов на принадлежащее ООО «Гет-Нэт» имущество: доля в уставном капитале ООО «Финбург» в размере 99,76% номинальной стоимостью 69,8 млн руб.» — сообщается в резолютивной части решения суда.

С «Гет-Нэт» также будет взыскана госпошлина в размере 50 тыс. руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее Зайцева осудили за невыплату зарплат сотрудникам пермских кафе, совладельцем которых он является, а также по делу о махинациях с картами американских банков. Акции «Гет-Нэт» в ООО «Финбург» — единственный найденный у бизнесмена актив, при помощи которого налоговая намерена погасить недоимку IT-фирмы. Остальная часть принадлежит Зайцеву. Иск от налоговой об обращении взыскания на долю в уставном капитале поступил в суд в марте.

