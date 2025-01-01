В «Кроссе нации» участие приняли более 10 тысяч жителей Прикамья Забег проходил одновременно в 43 муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Фото: минспорта Прикамья

В Прикамье 20 сентября прошёл самый массовый забег страны — «Кросс нации». Участие в нём в 2025 году приняли более 10 тыс. жителей региона. Об этом сообщает краевое минспорта.

Забег проходил одновременно в 43 муниципальных округах, центральный состоялся в Перми, на базе «Динамо». Участниками пермского кросса стали более 3 тыс. человек. Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова поздравила пермяков с всероссийским Днём бега и отметила, что мероприятие — это не только активный образ жизни, но и единение жителей.

Участники в этом году в зависимости от возраста и физической подготовки могли выбрать пять дистанций протяжённостью от 1 до 5 км. В краевой столице самым массовым стал забег на 2 км для всех желающих. Эту дистанцию пробежали почти 2 тыс. человек. На остальных дистанциях финишёрам вручали в подарок фирменные футболки.

Для проведения мероприятия в Перми в Свердловском районе вводились ограничения для движения транспорта. Они будут действовать до 15 часов 20 сентября. На участке ул. Самаркандской, между улицами Лякишева и Художника Зеленина, введён запрет на стоянку и остановку любых транспортных средств, на участке между улицами Глуховской и Художника Зеленина введены ограничения движения, с организацией одностороннего движения в направлении от Глуховской к Художника Зеленина.

Ранее в сентябре прошло ещё одно масштабное спортивное мероприятие — Пермский марафон. Его участниками стали более 17 тыс. человек из пяти стран, 64 российских регионов и 481 города и посёлка России.

