Пермский международный марафон. Фоторепортаж Как в Перми прошло главное спортивное событие осени

Константин Долгановский

Пермский международный марафон проходил в столице региона два дня, 6 и 7 сентября. В центре города вводились значительные ограничения для всех видов транспорта, а бегущих спортсменов поддерживали пермяки и гости Перми. Атмосфера марафона и его участники — в фоторепортаже «Нового компаньона».

В марафонском забеге (42,2 км) среди мужчин победил Лангат Элькана из Кении. Второе и третье места разделили между собой Антон Белобородов из Краснокамска и Александр Шардаков из Перми соответственно. У женщин первой стала бегунья из Танзании. Второе место досталось Любови Добровольской из Тольятти, а третье Карине Батиной из Кудымкара.

В полумарафонском забеге (21 км) у мужчин первенствовал Кирилл Тришканов из Ижевска. Владимир Чистяков из Самары занял второе место, а Владимир Лекомцев из Ижевска — третье. Среди женщин победила Анна Тропина из Каменска-Уральского, уфимка Альбина Гадельшина стала второй, а екатеринбурженка Анастасия Черемных — третьей.

В массовом забеге на 10 км, собравшем 3652 участника, победу одержал Дэниэл Чугайнов из Кочёво. Пермяки Андрей Менякин и Вячеслав Краснопёров заняли второе и третье места соответственно. У женщин лидировала Екатерина Петренко из Перми, второе место заняла Ольга Шибалина из Култаево, а Евгения Свалова из Нижнего Тагила — третье.

В забеге на 5 км среди мужчин победил пермяк Андрей Ольхов. Второе место занял тоже пермяк, Вячеслав Белоусов, а третье — Дмитрий Шишкин из Култаево. Среди женщин первые три места заняли пермячки: Ольга Варакса, Алёна Николаева и Кристина Лапаева.

Кстати, в массовом спортивном празднике приняли участие известные чиновники, например глава краевого минкульта Алла Платонова.

