Бывший пермский журналист стал председателем Союза утилизаторов России Организация была зарегистрирована в августе для защиты интересов участников рынка

Фото: Freepik

Бывший пермский журналист, заместитель генерального директора ОХК «Уралхим» Ринат Гизатулин стал председателем общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз утилизаторов России» («Росутилизация»). Как он рассказал изданию «Коммерсантъ-Прикамье», его новая должность общественная.

Организация была учреждена почти 100 участниками рынка, зарегистрирована в августе 2025 года в Москве. На официальном сайте указано, что Союз был создан как профессиональное объединение добросовестных переработчиков отходов с целью защищать интересы участников рынка и выстраивать стратегический диалог с государством.

Ринат Гизатулин родился в Кировской области, В Перми окончил историко-политологический факультет классического университета. Начинал работу журналистом в пермском еженедельнике «Новый компаньон», работал главредом газеты «Коммерсантъ» в Перми, старшим корреспондентом газеты «Коммерсантъ» в Москве, возглавлял пресс-службу Министерства природных ресурсов РФ, департамент госполитики в сфере охраны окружающей среды ведомства, занимал должность замминистра. Заместителем гендиректора АО «ОХК «Уралхим» стал в 2017 году.

