Бывший пермский журналист стал председателем Союза утилизаторов России
Организация была зарегистрирована в августе для защиты интересов участников рынка
Бывший пермский журналист, заместитель генерального директора ОХК «Уралхим» Ринат Гизатулин стал председателем общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз утилизаторов России» («Росутилизация»). Как он рассказал изданию «Коммерсантъ-Прикамье», его новая должность общественная.
Организация была учреждена почти 100 участниками рынка, зарегистрирована в августе 2025 года в Москве. На официальном сайте указано, что Союз был создан как профессиональное объединение добросовестных переработчиков отходов с целью защищать интересы участников рынка и выстраивать стратегический диалог с государством.
Ринат Гизатулин родился в Кировской области, В Перми окончил историко-политологический факультет классического университета. Начинал работу журналистом в пермском еженедельнике «Новый компаньон», работал главредом газеты «Коммерсантъ» в Перми, старшим корреспондентом газеты «Коммерсантъ» в Москве, возглавлял пресс-службу Министерства природных ресурсов РФ, департамент госполитики в сфере охраны окружающей среды ведомства, занимал должность замминистра. Заместителем гендиректора АО «ОХК «Уралхим» стал в 2017 году.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.