Ринат Гизатулин назначен заместителем гендиректора «Уралхима»

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С 15 мая 2017 года в АО «ОХК «Уралхим» создано новое структурное подразделение в прямом подчинении генерального директора — дирекция по связям с органами государственной власти.

Как сообщает пресс-служба «Уралхима», заместителем генерального директора, координирующим работу дирекции, назначен Ринат Гизатулин,

Напомним, Ринат Гизатулин ранее работал в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. В 2015-2017 годы занимал должность вице-президента ПАО АК «АЛРОСА». Помимо должности заместителя генерального директора АО «ОХК «Уралхим» Ринат Гизатулин назначен также советником генерального директора ПАО «Уралкалий».

В начале 2000-х годов работал репортёром газеты «Новый компаньон».

«Новый компаньон»

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