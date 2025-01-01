В Перми с 20 сентября внесли корректировки в работу общественного транспорта Изменения связаны с ремонтом на улицах Монастырской и Фрунзе Поделиться Твитнуть

В Перми с 20 сентября вводятся корректировки в движение общественного транспорта. Изменения коснутся маршрутов, курсирующих через улицы Фрунзе и Монастырскую, расписания автобусов и приостановки трамваев.

Как рассказали в департаменте транспорта Перми, 20 сентября с 10 часов из-за работ на путях временно приостановлено движение трамваев маршрута № 12. Движение восстановят в 14 часов.

В период с 20 по 25 сентября на участке ул. Фрунзе между ул. Верхоянской и Ленинским пер. будут проводиться работы на коммунальных сетях. Движение автобусов № 24, 48 и 73 будет организовано в объезд по ул. Александра Щербакова.

Также запланировано увеличение количества отправлений по двум автобусным маршрутам. По выходным, начиная с 20 сентября, увеличат количество отправлений на маршруте № 2, по будням, с 22 сентября, — на маршруте № 28.

Кроме того, как сообщалось ранее, с 20 сентября на время реконструкции закроют путепровод на ул. Монастырской. Конечной остановкой автобусов № 3, 51 и 71 временно станет «Сквер имени Решетникова». При этом добраться до ст. Пермь I можно будет на компенсационном автобусе № 85, который будет ходить от сквера им. Решетниковас интервалом в 5 и 10 минут.

