Летом продажи новостроек в Перми выросли на 10% Было заключено 1546 ДДУ

Константин Долгановский

В Перми летом 2025 года было заключено 1546 договоров долевого участия (ДДУ), что на 10% больше, чем весной того же года. Такие данные предоставлены сервисами «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек».

Рост числа летних сделок зафиксирован в 13 из 16 городов-миллионеров России. Количество ДДУ составило 55,4 тыс., что на 11% больше, чем весной, когда было заключено 50 тыс. В основном сделки проводились в Москве (около 17,8 тыс. договоров), Санкт-Петербурге (порядка 7,7 тыс.) и Екатеринбурге (более 5,2 тыс.).





Самая большая сезонная активность была зафиксирована в Самаре (+74%), также в лидерах оказались Нижний Новгород (+44%) и Краснодар (+43%).





«Снижение ключевой ставки вызывает рост интереса к покупке квартир. В итоге летом мы увидели сочетание эффекта сезонности и отложенного спроса, что привело к росту количества сделок на 11% по сравнению с весной. Дополнительно на рынок влияет снижение доходности по вкладам. Августовские данные подтверждают, что рынок новостроек начал восстанавливаться», — рассказал Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость».

