Окончен ремонт участка улицы, ведущей к вокзалу Пермь II Работы выполнены на площади в 6,5 тысячи квадратных метров

Администрация Перми

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершена реконструкция двух участков дорог, расположенных в Индустриальном и Дзержинском районах Перми, об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.

Одним из объектов стал отрезок ул. Ленина от реконструируемой пл. Гайдара до вокзала Пермь II. На данном участке произведена замена дорожного покрытия, восстановлены пешеходные зоны и нанесена новая разметка. Работы охватили площадь в 6,5 тыс. кв. м.

А на участке ул. Леонова между улицами Рязанской и Свиязева был осуществлён полный спектр восстановительных мероприятий. Дорожное полотно было полностью обновлено, бордюрный камень заменен, а тротуары приведены в надлежащее состояние. Вдобавок нанесена свежая дорожная разметка и установлены новые дорожные знаки. Общая протяженность отремонтированного участка составила 780 м, а площадь выполненных работ превысила 18 тыс. кв. м.

В текущем году, подчеркнул мэр, ремонтные работы досрочно завершены на 16 из 17 запланированных участков.

