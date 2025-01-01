Экологи создают систему мониторинга состояния нефтяных месторождений Пермского края Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Ученые-экологи Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) разрабатывают комплексную систему контроля экологической обстановки в районах нефтедобычи Прикамья, сообщили в пресс-службе вуза.

Пермский край играет ключевую роль в нефтедобывающей отрасли России. Уникальность региона заключается в ведении добычи в карстовых зонах с обильными подземными водами, что создает определенные экологические риски.

Специалисты кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ изучают уровень токсичности поверхностных вод и донных отложений для оценки состояния окружающей среды в этих районах. В процессе анализа применяется современный метод биотестирования, основанный на использовании водоросли Chlorella vulgaris Beijer.

Создаваемая экологами геоинформационная платформа обеспечит возможность постоянного мониторинга экологического состояния территорий, подверженных воздействию нефтедобычи.

Данные исследования реализуются благодаря поддержке гранта от Российского научного фонда и правительства Пермского края.

