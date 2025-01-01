Спрос на подбор персонала вырос в Пермском крае в два раза Всплеск произошёл летом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики платформы «Авито Услуги» провели исследование динамики спроса на рекрутинговые услуги частных консультантов. Согласно полученным данным, в течение лета 2025 года одним из самых востребованных направлений кадровых услуг в Пермском крае стал подбор персонала. Интерес к данной услуге увеличился на 98% в крае в целом, а в Перми — более чем в два раза.

Предложение соответствующих услуг также выросло на 49% по региону и на 37% в краевом центре. Некоторые эксперты предлагают комплексный подход, включая не только поиск подходящих кандидатов, но и их адаптацию в новой компании.

Востребованность услуг, связанных с анализом и систематизацией кадровой информации, формированием отчётов, ведением базы данных сотрудников, возросла на 80% как в Пермском крае, так и в Перми.

Спрос на услуги специалистов по кадровому аудиту, осуществляющих проверку кадровой документации и выявляющих несоответствия трудовому законодательству, увеличился на 28% в крае и на 70% в Перми.

Услуги по ведению кадрового делопроизводства, включающие оформление трудовых договоров, ведение личных дел, подготовку отчетности для контролирующих органов и учет рабочего времени, также пользовались повышенным спросом, увеличившись на 65% в Пермском крае и Перми.

Наблюдается рост интереса к услугам «Помощь в составлении резюме»: спрос увеличился на 7% как в Пермском крае в целом, так и в краевом центре. Предложение данных услуг также демонстрирует положительную динамику, увеличившись на 42% по краю и на 45% в Перми.

