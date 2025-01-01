За неделю от укусов клещей пострадали 359 жителей Пермского края Поделиться Твитнуть

С начала текущего сезона медицинские учреждения Пермского края зафиксировали 27571 случай обращения граждан в связи с укусами клещей. Из этого числа 4521 случай приходится на детей, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За неделю количество пострадавших увеличилось на 359 человек.

Наибольшее количество обращений населения по поводу присасывания клещей зафиксировано в следующих территориях: Пермский МО (3901 случай), Пермь (2924), Краснокамский ГО (1827), Добрянский ГО (1658), Березниковский ГО (1399), Соликамский ГО (1238).

В течение 38-й недели активности паразитов, в 58,8% случаев присасывание клещей произошло во время посещения лесных массивов, в 21,2% — на приусадебных участках, в 17,5% — в индивидуальных садах, а в 2,5% — на иных территориях.

По результатам лабораторного анализа клещей, извлеченных у пострадавших, в 7,2% случаев клещи оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), а в 1,3% — моноцитарным эрлихиозом человека. Паразитов, заражённых клещевым энцефалитом, за неделю не обнаружено.

