За неделю от укусов клещей в Прикамье пострадали 196 человек Заражённость паразитов боррелиозом снизилась до 2,6%

С начала сезона медицинские учреждения Пермского края зафиксировали 27212 случаев обращений граждан в связи с укусами клещей, включая 4464 случая нападения клещей на несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. За последнюю неделю количество пострадавших увеличилось на 196 человек.

Наибольшее количество обращений от населения, пострадавшего от укусов клещей, зарегистрировано в Пермском районе (3830 обращений), Перми (2874), Краснокамском городском округе (1782), Добрянском городском округе (1652), Березниках (1391) и Соликамском городском округе (1232).

В течение 37-й недели в 50,5% случаев укусы клещей произошли во время посещения лесных массивов, в 25,5% — на придомовой территории, в 21,9% — во время пребывания в личных садах и в 2% — на других территориях.

Согласно результатам лабораторных исследований клещей, извлеченных из пострадавших за 37-ю неделю, в 2,6% случаев клещи оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), а в 0,6% — клещевым вирусным энцефалитом.

