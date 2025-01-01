В Прикамье выросли темпы роста числа пострадавших от укусов клещей Всего за сезон в медучреждения обратились 27 тысяч человек Поделиться Твитнуть

По данным краевого управления Роспотребнадзора, с начала текущего сезона медицинские учреждения Пермского края зафиксировали 27 016 случаев обращений граждан, связанных с укусами клещей. Из этого числа 4 421 случай приходится на детей. За последнюю неделю число пострадавших увеличилось на 248 человек, неделей ранее прирост составлял всего 159.

Наибольшее количество обращений от населения с жалобами на укусы клещей зафиксировано в следующих территориях: Пермский район (3 793 обращения), город Пермь (2 845), Краснокамский городской округ (1 762), Добрянский городской округ (1 650), Березниковский городской округ (1 388) и Соликамский городской округ (1 229).

Анализ обстоятельств укусов клещей показал следующие результаты: в 43,5% случаев это произошло при посещении лесных массивов, в 21,7% — при посещении частных садов, в 33,5% — на придомовой территории, и в 1,3% случаев — в других местах.

Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших на 36-й неделе, выявили, что 9,1% клещей были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 0,5% — клещевым вирусным энцефалитом, а 3,8% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.