За неделю в Прикамье от укусов клещей пострадали 159 человек Это чуть больше, чем было в предыдущие семь дней

С начала текущего сезона медицинские учреждения Пермского края зарегистрировали 26 768 случаев обращений граждан по поводу укусов клещей, включая 4362 обращения, связанные с нападениями клещей на детей. За последнюю неделю в медучреждения обратились 159 человек, это на шесть больше, чем в предыдущую семидневку.

Наибольшее количество обращений, связанных с укусами клещей, зарегистрировано в следующих районах: Пермский муниципальный округ (3741 обращение), Пермь (2802 случая), Краснокамский городской округ (1741), Добрянский городской округ (1643), Березники (1384) и Соликамск (1223).

В 44% случаев укусы клещей произошли при посещении лесных массивов, в 27,6% — на территории частных садов, в 22,1% — на придомовой территории и в 6,3% — в других местах.

Лабораторные анализы клещей, снятых с пострадавших в течение 35-й недели, показали, что в 25,4% случаев клещи были заражены иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 0,8% — клещевым вирусным энцефалитом и в 0,8% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ).





