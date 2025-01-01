Власти Перми прокомментировали повреждение корней векового дуба Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В администрации Перми прокомментировали инцидент, о котором в социальных сетях сообщила пермская экоактивистка Надежда Баглей. Она рассказала, что рядом с охраняемым столетним дубом (у дома по ул. Революции, 3) были проведены земляные работы коммунальными службами. Экоактивистка утверждает, что в процессе раскопок корни дерева были повреждены, а после завершения работ в почве остался строительный мусор.

Сайт perm.aif.ru обратился за официальным комментарием к городским властям. Представители мэрии сообщили, что работы проводились сотрудниками сетевой организации в связи с аварийной ситуацией. После завершения работ территория вокруг дуба была благоустроена и проверена.

В мэрии отметили, что сотрудники отдела защиты растений из МКУ «ГорЗеленСтрой» в рамках регулярного мониторинга городских зеленых насаждений в 2025 году трижды осматривали состояние дерева. Последний осмотр состоялся 17 сентября 2025 года. Признаков ухудшения состояния здоровья, грибковых инфекций или вредителей не выявлено.

Следующая проверка запланирована на весну 2026 года, когда у дуба начнётся период активного роста. В администрации также отметили, что дуб обладает развитой корневой системой, что обеспечивает его долголетие. Корни взрослого дерева могут уходить вглубь земли на 15-20 м.

