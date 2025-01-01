В Перми коммунальщики начали раскопки у столетнего дуба и повредили его корни Экологи призывали городские власти обеспечить охрану дерева-старожила Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Коммунальные службы начали раскопки на участке по ул. Революции, 3, у Средней дамбы. Работы проходят на территории, где находится дуб, внесённый в реестр охраняемых деревьев. По словам экологов и общественных активистов, коммунальщики порвали корни дерева, что грозит его состоянию. Об этом сообщила координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей.

«Всё раскопали и ушли, наплевав на то, что засыхает вся корневая система векового дерева, охраняемого региональным законодательством. Необходимо найти организацию, которая это делает, сообщить, что это особо охраняемое дерево. Любые земляные работы вблизи корневой системы охраняемых деревьев нужно вести только вручную. Не допускать повреждения корней. И сразу обертывать корни мокрой мешковиной. Выполнять земляные работы максимально быстро», — рассказала Баглей.

Она также отметила, что недостаточно занести дерево в реестр охраняемых деревьев — нужно обеспечить ему настоящую охрану, вплоть до переноса или изоляции коммуникаций, если они могут повредить дереву.

«Все эти технологии в мире уже отработаны», — резюмировала общественная активистка.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Дуб черешчатый (Quercus robur) — это дерево-старожил, которое посадили более ста лет назад около дома №20 на ул. Егошихинской. Сейчас этой улицы уже нет, однако дерево чудом уцелело при постройке в этом месте многоэтажек, новой дороги и Средней дамбы. Дерево включено в реестр особо ценных зелёных насаждений.

