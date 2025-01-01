Пермский край занял третье место в РФ по доле молодых предпринимателей Прикамье уступает лишь Татарстану и Ставропольскому краю Поделиться Твитнуть

По итогам 2024 года Пермский край вошёл в тройку российских территорий с самой высокой концентрацией молодёжи, открывшей собственный бизнес. Об этом сообщила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина на заседании краевого Законодательного собрания.

Согласно исследованию, проведённому АО «Деловая среда», в регионе 44% предпринимателей — молодые люди. Этот показатель уступает лишь Татарстану и Ставропольскому краю, где доля молодых бизнесменов составила 46%.

Показатель Прикамья существенно превосходит среднюю цифру по стране, сказала Чуксина и отметила, что такой лидирующий статус стал возможен благодаря продуманной системе поддержки, разработанной и внедрённой в регионе специально для начинающих молодых предпринимателей. Речь идёт о льготных кредитных программах, развитой инфраструктуре для бизнеса и пр.

