Пермский край занял третье место в РФ по доле молодых предпринимателей
Прикамье уступает лишь Татарстану и Ставропольскому краю
По итогам 2024 года Пермский край вошёл в тройку российских территорий с самой высокой концентрацией молодёжи, открывшей собственный бизнес. Об этом сообщила министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина на заседании краевого Законодательного собрания.
Согласно исследованию, проведённому АО «Деловая среда», в регионе 44% предпринимателей — молодые люди. Этот показатель уступает лишь Татарстану и Ставропольскому краю, где доля молодых бизнесменов составила 46%.
Показатель Прикамья существенно превосходит среднюю цифру по стране, сказала Чуксина и отметила, что такой лидирующий статус стал возможен благодаря продуманной системе поддержки, разработанной и внедрённой в регионе специально для начинающих молодых предпринимателей. Речь идёт о льготных кредитных программах, развитой инфраструктуре для бизнеса и пр.
