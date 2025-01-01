В Прикамье семье погибшего на работе бульдозериста выплатят более 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

В пользу семьи бульдозериста, трагически погибшего при строительстве автодороги Казань—Екатеринбург, судебные приставы взыскали 2,35 млн руб. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

Машинист бульдозера, работавший по договору подряда с пермской компанией, занимался выравниванием грунта. После окончания смены он приступил к очистке ходовой части машины от грязи и камней. Покинув кабину, мужчина не зафиксировал технику тормозом. Бульдозер, находившийся на уклоне, начал скатываться. Работник попытался запрыгнуть обратно в кабину, но поскользнулся и упал рядом с гусеницей. Его одежда зацепилась за металлические элементы, и мужчину затянуло под движущийся бульдозер. Полученные травмы оказались смертельными.

Родственники погибшего обратились в суд с требованием о компенсации морального вреда к работодателю.

В ходе разбирательства ответчик отрицал наличие трудовых отношений с погибшим, утверждая, что работы выполнялись по гражданско-правовому договору и носили разовый характер. Представитель компании даже выдвинул версию о самоубийстве. Суд отклонил все доводы и обязал работодателя выплатить компенсацию.

В отдел судебных приставов поступило пять исполнительных листов о взыскании с организации в пользу матери и отца погибшего 1,6 млн руб., бабушки и двух братьев – по 250 тыс. руб. каждому.

Пристав уведомил руководство компании о возбуждении исполнительных производств и предупредил о мерах принудительного взыскания. Было установлено наличие у компании 43 транспортных средств, включая автобусы, автомобили и спецтехнику. На имущество был наложен арест, а регистрационные действия с ним запрещены. Также арестованы банковские счета должника.

В результате проведенных мероприятий вся сумма компенсации была перечислена на депозитный счет службы, а затем выплачена взыскателям. Исполнительные производства завершены фактическим исполнением.

