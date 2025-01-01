С начала года в Прикамье на производстве пострадали трое иностранных рабочих Один из них погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году Гострудинспекцией в Пермском крае проведены расследования по двум серьёзным несчастным случаям, произошедшим с гражданами Беларуси и Узбекистана в результате дорожно-транспортных происшествий. Обстоятельства гибели гражданина Таджикистана при обрушении строительных лесов во время монтажа опалубки на высоте 8-го этажа, всё еще выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, подводя итоги контрольно-надзорной работы в сфере регулирования использования труда иностранных работников за восемь месяцев.

С начала года в Инспекцию также поступило шесть жалоб от иностранных работников (из Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Индии) относительно вопросов заработной платы и расторжения трудовых соглашений.

Для предупреждения нарушений прав иностранных работников Инспекция активно проводит профилактическую работу. С начала года более 100 работодателей получили консультации и разъяснения, а семи иностранным гражданам была оказана консультационная помощь по вопросам трудоустройства и оплаты труда по телефону «горячей линии».

В ходе запланированных проверок Гострудинспекцией в Пермском крае в текущем году зафиксированы случаи приёма на работу иностранцев в четырёх организациях.

При совместных проверках с органами прокуратуры в отношении предприятий общепита выявлены нарушения трудового законодательства у одного работодателя, задействовавшего труд девяти иностранных граждан. По итогам проверки индивидуальный предприниматель был оштрафован на 120 тыс. руб.

