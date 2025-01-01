Семье погибшего лесоруба из Прикамья присудили 2,5 млн рублей компенсации Поделиться Твитнуть

Прокуратура Частинского района Пермского края провела проверку в связи с несчастным случаем, приведшим к летальному исходу.

В ходе расследования выяснилось, что предприниматель занимался заготовкой леса, привлекая работников без оформления с ними трудовых договоров и обучения охране труда и технике безопасности. В ходе работ на одного из сотрудников упало дерево, и от полученных травм он вскоре скончался.

По результатам проверки к административной ответственности был привлечён работодатель. На основании собранных материалов прокуратура инициировала уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ за нарушение норм охраны труда, что привело к смерти человека.

Кроме того, суд удовлетворил требование прокурора о признании трудовых отношений и обязал предпринимателя выплатить брату и несовершеннолетним детям погибшего моральную компенсацию в размере 2,5 млн руб.

