В Перми у ученика на занятиях загорелся телефон

фото создано при использовании ИИ

freepik.com

В 10:57 18 сентября в ГУ МЧС по региону поступило сообщение о возгорании в МАОУ «Лицей № 5» (Пермь, ул. Черняховского, 51). Сразу же к месту происшествия были отправлены четыре пожарных и одна единица спецтехники.

Оказалось, что в кабинете на первом этаже учебного заведения загорелся телефон, находившийся в рюкзаке школьника.

Предварительно площадь возгорания составила 0,01 кв. м, пострадавших и погибших нет.

Ещё до прибытия пожарно-спасательной команды 25 человек, среди которых 24 ребёнка, покинули помещение самостоятельно.

Предполагаемая причина ЧП — неисправность мобильного устройства.

В МЧС Главное управление МЧС России по Пермскому краю призвали граждан использовать только оригинальные зарядные устройства; стараться избегать перегрева устройств и их контакта с влагой; а при возникновении любых технических неполадок обращаться в сервисный центр.

