Ремонт котельной, обеспечивающей теплом дома детей-сирот в Перми, взял на контроль прокурор Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокурор Мотовилихинского района Перми Мударис Сафин совместно с представителями департамента ЖКХ городской администрации и обслуживающей компании посетил газовую котельную, которая решением суда передана из частных рук муниципалитету. По итогам инспекции, сообщили в пресс-службе прокуратуры, было отмечено, что все необходимые ремонтные работы активно ведутся и будут завершены в кратчайшие сроки.

Напомним, прокуратура Мотовилихинского района Перми провела расследование по факту продолжительного отсутствия отопления и горячей воды в многоквартирных домах, предназначенных для детей-сирот.

В ходе проверки выяснилось, что причиной отключения домов № 43, 34, 39 по ул. Исхакова и № 48, 52 по ул. Журналиста Дементьева от коммунальных услуг стало ненадлежащее техническое состояние газовой котельной, принадлежащей частному лицу.

Было установлено, что данный объект недвижимости был приобретен мужчиной в процессе банкротства застройщика ООО ТПФ «Пассаж-1». Однако, взятые им на себя обязательства по поддержанию котельной в рабочем состоянии и обеспечению коммунальными ресурсами жилых домов не выполнялись, что привело к поломке оборудования котельной.

По результатам проверки прокурор направил в суд иск о прекращении договора купли-продажи и передаче котельной в муниципальную собственность, который был удовлетворен судом.

Прокуратура осуществляет контроль за ходом восстановления работы газовой котельной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.