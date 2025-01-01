Бастрыкину доложат об издевательствах над детьми в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Главное управление Следственного комитета Российской Федерации будет направлен доклад об ущемлении прав несовершеннолетних в Пермском крае, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе телевизионной передачи на федеральном канале была рассмотрена ситуация, касающаяся жителей Березниковского муниципального округа и их детей. В рамках программы были подняты вопросы жестокого обращения с детьми, а также предположения о возможном участии ребёнка в противоправной деятельности.

Кроме того, упоминались иные незаконные деяния, совершенные родителями. В связи с этим следственными органами СК России по Пермскому краю осуществляется проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства в отношении бездействия уполномоченных органов по профилактике правонарушений, предусмотренного ст. 293 УК РФ.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы исполняющий обязанности главы Следственного управления СК России по Пермскому краю Валерий Сафонов представил отчёт о продвижении проверки.

