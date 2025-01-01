В Пермском университете почтут память погибших при стрельбе 2021 года На территории кампуса объявят минуту молчания и зажгут свечи Поделиться Твитнуть

Марина Сизова

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября состоятся памятные мероприятия, посвященные трагическим событиям в студенческом городке.

В этот день университетское сообщество вспомнит о жертвах стрельбы, произошедшей на территории вуза в 2021 году. Присутствующие отдадут дань уважения тем, чьи жизни трагически прервались четыре года назад.

В пресс-службе университета сообщили, что в 11:20 на территории кампуса будет объявлена минута молчания. Позже, в 13:05, на площади перед корпусом №8 состоится церемония зажжения свечей в память о погибших и раненых.

Напомним, трагедия в ПГНИУ случилась 20 сентября 2021 года. В кампус пришёл вооружённый студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров и устроил стрельбу. В результате шесть человек погибли, десятки получили ранения. При задержании тяжело был ранен и сам Бекмансуров.

В конце 2022 года Бекмансурова приговорили к пожизненному заключению, причём первые три года он должен провести в тюрьме. Также осуждённого обязали выплатить 25 млн руб. пострадавшим. Бекмансуров пытался смягчить приговор, но все инстанции, включая Верховный суд РФ, оставили приговор без изменения.

