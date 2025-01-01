В Перми сирота с инвалидностью вернул дееспособность и начал учить самостоятельности других Молодой человек был выпускником интерната и получил образование Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Сирота с инвалидностью Игорь Агапитов, доказавший свою независимость, теперь учит самостоятельности нового подопечного Службы будущего «Дедморозим». Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного фонда.

Игорю Агапитову сейчас 28 лет. У него детский церебральный паралич (ДЦП), а у 25-летнего Андрея Соколова ментальные особенности. Мальчики росли в детском доме-интернате, но их судьбы разошлись: в 18 лет Игорь попал в психоневрологический интернат для взрослых, Андрей же оказался под попечительством заботливой женщины. Но этой осенью они встретились вновь в «Дедморозим» — Игорь стал наставником Андрея.

Игорь начал работать сопровождающим в Службе будущего, подопечным которой несколько лет являлся сам. При поддержке специалистов он в 26 лет выпустился из школы, сдал ОГЭ, поступил в ссуз, с пятого раза восстановил полную дееспособность, получил квартиру. Он сделал это, чтобы вернуть контроль над своей жизнью. Сейчас молодой человек помогает Андрею, который после интерната так и не смог стать самостоятельным.

«Выпускники интернатов, независимо от того, попали они в семью или нет, нуждаются в поддержке для полноценной адаптации. Молодым людям, которые взрослеют позже нормы из-за особенностей психики, требуется дополнительное время, поскольку наступление совершеннолетия не означает полную готовность к самостоятельной жизни», — рассказала координатор Службы будущего Наталья Цветова.

Сейчас Игорь помогает Андрею освоить быт и правила большого города. Молодые люди открыли новую главу жизни и ещё адаптируются к непривычным ролям. В сентябре работу службы поддержали 28 тысяч участников акции «Цветы жизни».

