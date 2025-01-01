Двое подопечных пермского фонда «Дедморозим» получили своё жильё Они жили в психоневрологическом интернате Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Подопечные пермского благотворительного фонда «Дедморозим», 28-летний Игорь и 36-летняя Настя, получили свои квартиры после того, как несколько лет прожили в психоневрологическом интернате (ПНИ). Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

Игорь и Настя родились с детским церебральным параличом (ДЦП) и попали в детский дом-интернат для ребят с инвалидностью, а оттуда — в ПНИ. Изменить траекторию жизни им помог проект «Вернуть будущее».

В этот проект Игорь попал в 2016 году. Благодаря поддержке специалистов он пошёл в обычную школу, сдал ОГЭ и поступил в один из ссузов Перми. В прошлом году он доказал свою полную дееспособность. Настя попала в проект в 2020 году. За это время она окончила коррекционную школу. После 30 лет жизни в интернатах она получила статус лица, оставшегося без попечения родителей. Без него она не могла претендовать на квартиру.

Фото: фонд "Дедморозим"

Как рассказала координатор Службы сопровождаемого проживания пермского фонда Наталья Цветова, Игорь сразу стал пытаться вырваться из стен психоневрологического интерната, как попал в него, а Настя провела в нём долгих 13 лет.

«После интерната оба стали жить под присмотром сопровождающих в наших тренировочных «квартирах будущего». Наконец у них появились свои уголки — и полная свобода жить и обустраивать их, исходя из собственных желаний и правил», — пояснила Наталья Цветова.

После заселения Игорь сможет начать жить уже без участия специалистов, а Насте нужна будет помощь в решении некоторых бытовых задач, которые она не может делать сама из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.

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