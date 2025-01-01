Двое подопечных пермского фонда «Дедморозим» получили своё жильё
Они жили в психоневрологическом интернате
Подопечные пермского благотворительного фонда «Дедморозим», 28-летний Игорь и 36-летняя Настя, получили свои квартиры после того, как несколько лет прожили в психоневрологическом интернате (ПНИ). Об этом рассказали в пресс-службе фонда.
Игорь и Настя родились с детским церебральным параличом (ДЦП) и попали в детский дом-интернат для ребят с инвалидностью, а оттуда — в ПНИ. Изменить траекторию жизни им помог проект «Вернуть будущее».
В этот проект Игорь попал в 2016 году. Благодаря поддержке специалистов он пошёл в обычную школу, сдал ОГЭ и поступил в один из ссузов Перми. В прошлом году он доказал свою полную дееспособность. Настя попала в проект в 2020 году. За это время она окончила коррекционную школу. После 30 лет жизни в интернатах она получила статус лица, оставшегося без попечения родителей. Без него она не могла претендовать на квартиру.
Как рассказала координатор Службы сопровождаемого проживания пермского фонда Наталья Цветова, Игорь сразу стал пытаться вырваться из стен психоневрологического интерната, как попал в него, а Настя провела в нём долгих 13 лет.
«После интерната оба стали жить под присмотром сопровождающих в наших тренировочных «квартирах будущего». Наконец у них появились свои уголки — и полная свобода жить и обустраивать их, исходя из собственных желаний и правил», — пояснила Наталья Цветова.
После заселения Игорь сможет начать жить уже без участия специалистов, а Насте нужна будет помощь в решении некоторых бытовых задач, которые она не может делать сама из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.
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