В центре Перми за 41 млн рублей продают бизнес-центр «Премьер» Его владелец проходит по делу о банкротстве

Олег Антонов

В Перми по ул. Петропавловской, 59 продаётся здание бизнес-центра «Премьер». Недвижимость находится рядом с ТЦ IMALL и эспланадой, напротив регионального правительства. Как отмечается в объявлении на «Авито», собственник площадей проходит процедуру банкротства.

Общая площадь здания составляет 1 091,4 кв. м, из которых 658 кв. м находятся в аренде. Бизнес-центр состоит из подвала, промежуточного этажа, а также трёх основных этажей.





Здание пpoдаётся в paмкaх ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и будет реализовано на торгах. Текущая стоимость площадей оценивается в 41,7 млн руб., что соответствует 38,2 тыс. руб. за квадратный метр.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Индустриальном районе Перми за 250 млн руб. продают здание склада по ул. Самолётной, 66а.

