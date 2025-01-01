В Индустриальном районе Перми за 250 млн рублей продают здание склада Оно расположено на улице Самолётной Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми по ул. Самолётной, 66а продаётся производственный склад. Соответствующее объявление размещено на сайте объявлений «Авито».

В помещении общей площадью 2,6 тыс. кв. м представлены склады, а также офисы. Автор объявления пишет, что на земельном участке площадью 36 тыс. «квадратов» есть подъездные пути и большая парковка для фур.





Стоимость производственного склада составляет 250 млн руб., что соответствует 6,9 тыс. руб. за «квадрат».





Объект расположен между улицами Советской Армии и Карпинского. Согласно данным «Яндекс Карт», в помещении расположена компания «Потолок Центр» по производству и реализации натяжных потолков, а также склад KDV Group — пищевой холдинг, выпускающий снэки, кондитерские изделия и другие продукты.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье за 150 млн руб. продают санаторий «Изумруд».

