В Прикамье за 150 млн рублей продают санаторий «Изумруд» Объект подорожал на 50% Поделиться Твитнуть

В городе Чайковском выставили на продажу санаторий «Изумруд», расположенный по ул. Кабалевского, 41. Объект реализуется за 150 млн руб. Объявление размещено на сайте «Авито».

Площадь четырёхэтажного здания, соединенного переходом со спа-центром, составляет 3,5 тыс. кв. м, а земельный участок занимает 10 тыс. кв. м.

«Изумруд» оборудован мебелью, современной медицинской техникой и парковкой на 50 мест. Санаторий располагает 88 номерами различных категорий и лечебными кабинетами. Он находится в сосновой роще, в центре города, недалеко от набережной Камы.

В санатории также есть конференц-залы, фитнес-центр, бильярд, библиотека, кухня и столовая. В общих зонах установлены телевизоры и кулеры. Спа-центр с сауной, хаммамом и массажными кабинетами пользуется популярностью. Ведётся строительство бассейна. На территории расположены спортивные площадки и тренажеры. Санаторий предлагает программы реабилитации и восстановления здоровья, говорится в объявлении.

Территория объекта огорожена, там ведётся круглосуточное видеонаблюдение и есть охрана.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», санаторий уже выставлялся на продажу. Ранее его стоимость оценивалась в 100 млн руб. Объект пытались продать в 2021 и 2024 годах.

