ФРТ проинспектировал проекты по обновлению коммунальной инфраструктуры в Прикамье И проверил шесть зданий, где прошли капремонты

Фото: Пермский филиал ПАО «Т Плюс»

Фонд развития территорий (ФРТ) подвёл итоги проверок, осуществлённых в августе в четырёх регионах: Пермском и Ставропольском краях, а также Липецкой и Ярославской областях. В процессе мониторинга эксперты ФРТ оценили выполнение программ по переселению граждан из аварийного жилья, по модернизации коммунальной инфраструктуры, капитальному ремонту многоквартирных зданий и восстановлению прав граждан-участников долевого строительства.

В Пермском крае была проверена реализация проектов по обновлению коммунальной инфраструктуры в Барде, где были реконструированы водопроводные сети общей протяженностью 38 км. Также в регионе оценили программы капитального ремонта многоквартирных домов. В частности, были проверены шесть зданий в Перми, Краснокамске и Барде, где были отремонтированы крыши, фасады и лифты. В фонде подчеркнули, что все этапы краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023-2024 годы были успешно завершены. Кроме того, благодаря усилиям ФРТ, с 2020 года в Пермском крае восстановлены права 3702 обманутых дольщиков по 45 проблемным объектам.

Напомним, Фонд развития территорий регулярно проводит проверки исполнения программ, в которых он является оператором. В ходе этих проверок специалисты ФРТ представляют рекомендации органам власти для устранения выявленных недостатков и предотвращения их повторения. Результаты мониторинга передаются в местные органы власти. Фонд также осуществляет контроль устранения всех нарушений, зафиксированных в ходе проверок.

