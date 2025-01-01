Средний срок потребкредита в Прикамье превысил 2,7 года За месяц он увеличился на 9,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно сведениям от кредиторов, предоставляющих информацию в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2025 года средний срок потребительских кредитов в Пермском крае составил 2,73 года, что на 9,3% превышает значение предыдущего месяца (в июле 2025 года — 2,5 года).

В среднем по российским регионам этот показатель достиг 3,1 года, что представляет собой рост на 14,6% по сравнению с июлем.

Наибольшие средние сроки по выданным потребительским кредитам в августе 2025 года были зафиксированы в Санкт-Петербурге (4,28 года), Москве (4,13 года) и Московской области (3,49 года). Наименьшие значения показателей наблюдались в Приморском (2,59 года) и Хабаровском (2,58 года) краях.

При этом наибольший рост среднего срока потребительских кредитов в российских регионах за месяц произошел в Санкт-Петербурге (+31,8%), Москве (+20,1%) и Ленинградской области (+19,4%).

После резкого падения во второй половине прошлого года, в 2025 году наблюдается не только восстановление, но и увеличение среднего срока потребительского кредита, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В значительной степени это связано с стабилизацией выдачи новых потребкредитов в последние месяцы, включая снижение ставок, предложенных банками. Так, средняя полная стоимость кредита по потребительским займам с июня по август снизилась на 6,6%. В то же время степень риска для банков и спрос на потребкредиты от граждан всё ещё находятся на относительно низком уровне по сравнению с прошлым годом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.