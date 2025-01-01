В Кировском районе Перми выделен земельный участок для строительства лыжероллерной трассы Его площадь превышает 48 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

По информации городского департамента земельных отношений, местом расположения новой лыжероллерной трассы станет территория между улицами Заборной и Бузулукской в Кировском районе краевого центра. Общая площадь выделенной территории — 48,4 тыс. кв. м. Целевое назначение земли — спортивные площадки.

Выделенные участки земли уже переданы в безвозмездное пользование спортивной школе «Закамск», заявили в департаменте. Планируется, что новый спортивный объект обеспечит возможность круглогодичных тренировок для воспитанников спортивной школы и станет популярным местом для жителей Кировского района.

Ранее «Новый компаньон» писал, что проект строительства спортивной трассы для лыжероллеров в Кировском районе Перми прошёл государственную экспертизу. Положительное заключение было выдано 15 августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.