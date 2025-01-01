Профессиональное выгорание испытывали 62% работающих пермяков Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию SuperJob, 62% работающих пермяков испытывали профессиональное выгорание, а 28% опрошенных не имеют такого опыта.

Среди женщин выгорание встречается чаще, чем среди мужчин (65% и 60% соответственно). С возрастом проблема становится более актуальной: о ней сообщают 53% респондентов до 35 лет, 62% в возрасте 35-45 лет и 71% горожан старше 45 лет. Выгорание затрагивает 66% респондентов с высшим образованием, по сравнению с 56% среди людей со средним профессиональным образованием.

В половине случаев эмоциональное истощение приводит к увольнению. Женщины чаще мужчин принимают такое решение (55% против 46% соответственно). Горожане старше 35 лет, столкнувшиеся с выгоранием, увольняются чаще молодых. Сотрудники с зарплатой до 100 тыс. руб. увольняются чаще, чем те, кто зарабатывает больше (52% и 49% соответственно).

Лишь 24% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, обращаются за помощью к руководству. Большинство (74%) не решаются на это. Женщины чаще мужчин обращаются к начальству, а молодые сотрудники до 35 лет — чаще тех, кто старше. Реже всего обращаются к руководству сотрудники с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц: только 15% из них сообщают о своей проблеме.

Однако только 23% сотрудников получили положительный ответ от руководства. Большинство (61%) не получили никакой помощи.

