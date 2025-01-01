Руководитель фирмы в Прикамье осуждён за невыплату работнику зарплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генеральный директор одной из местных коммерческих фирм осуждён мировым судьей судебного участка № 2 Верещагинского судебного района. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, а именно — полной невыплате заработной платы на протяжении более двух месяцев.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что, несмотря на наличие достаточных средств, работодатель умышленно не выплачивал сотруднику заработную плату, сумма которой составила около 100 тыс. руб. Выплата долга произошла только после вмешательства органов прокуратуры.

По итогам рассмотрения дела и с учётом позиции государственного обвинителя, мировой судья назначил подсудимому наказание в виде денежного штрафа. Приговор вступил в силу.

