В школах Перми распространяют листовки с рекламой мессенджера Max

В учебных заведениях Перми замечены рекламные объявления мессенджера Max. На информационных стендах и досках для объявлений размещены анонсы с характеристикой сервиса и QR-кодом для загрузки приложения.

Как пишет «Рифей», в Министерстве образования Пермского края подтвердили факт распространения информации, объяснив это переходом образовательной переписки на обновлённую платформу. До конца октября запланирован перенос чатов и системы электронных журналов успеваемости «Эпос» из «Сферума» в Max.

Ранее «Новый компаньон» писал, что министр образования региона Раиса Кассина анонсировала перевод всех школьных и родительских чатов в мессенджер Max.

«Все чаты будут переведены в мессенджер Max. Это связано с тем, что это, наконец, наш национальный мессенджер. Здесь не будет каких-то групп не тех государств, которые мы бы не хотели, чтобы появлялись и влияли как-то на наших детей, да и взрослых людей. Это средство для общения, оно хорошо защищено», — заявила чиновница.

Она отметила, что на Мах «переходит вся страна» и «для этого есть основания и моральные, и материальные».

