В Пермском крае все школьные чаты переведут в нацмессенджер Max Глава регионального минобра считает, что для этого есть «моральные и материальные основания»

Константин Долгановский

Во время прямого эфира, посвящённого подготовке к новому учебному году в школах Прикамья, министр образования региона Раиса Кассина рассказала, что все школьные и родительские чаты переведут в национальный мессенджер Max.

«Все чаты будут переведены в мессенджер Max. Это связано с тем, что это, наконец, наш национальный мессенджер. Здесь не будет каких-то групп не тех государств, которые мы бы не хотели, чтобы появлялись и влияли как-то на наших детей, да и взрослых людей. Это средство для общения, оно хорошо защищено», — заявила чиновница.

Она отметила, что на Мах «переходит вся страна» и «для этого есть основания и моральные, и материальные».

По словам Кассиной, переход завершится до конца октября.

«Автоматически будут переводиться педагоги и родители, если они захотят зарегистрироваться в Max. Спокойно делаем, никуда не торопясь. "Эпос" будет интегрирован полностью», — добавил Кассина.

