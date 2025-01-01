Алёна Бронникова Законопроект о налоговой ставке для игорного бизнеса в Прикамье прошёл второе чтение Для всех заведений установят максимальную ставку Поделиться Твитнуть

Для всех игорных заведений в Прикамье со следующего налогового периода начнут действовать максимальные налоговые ставки. Решение было принято в связи с федеральными изменениями, которыми субъекты РФ наделили правом устанавливать значения налоговых ставок в отношении пpoцeccингoвыx центров интepaктивныx ставок бyкмeкepcкиx контор в размере от 9,5 до 10 млн руб.

Ранее диапазон ставки составлял 2,5-3 млн руб. В Пермском крае он был установлен на максимальном уровне, в размере 3 млн руб.

Законопроект о повышении ставки был принят Законодательным собранием Прикамья в двух чтениях. В соответствии с этим владельцев процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор обяжут платить по 10 млн руб. в месяц за один такой объект. При этом сейчас таких объектов на территории региона нет.

По остальным видам объектов ранее также были установлены максимальные налоговые ставки. Они были увеличены с 2019 года в два раза: до 14 тыс. руб. за один пункт приёма ставок тотализатора или букмекерской конторы, до 250 тыс. руб. за процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы и до 3 млн руб. на процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора или букмекерской конторы.

