Алёна Бронникова Для игорных заведений в Пермском крае установят максимальную налоговую ставку Всего в регионе работает 21 пункт приёма ставок букмекерских контор Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края предложил установить максимальные налоговые ставки для всех игорных заведений в регионе. В связи с изменениями на федеральном уровне поправки внесут и в региональное законодательство.

Так, с 1 января 2025 года субъекты РФ имеют право устанавливать значения налоговых ставок в отношении пpoцeccингoвыx центров интepaктивныx ставок бyкмeкepcкиx контор в размере от 9,5 до 10 млн руб., ранее диапазон был установлен от 2,5 до 3 млн руб. В Пермском крае ставка была максимальной — 3 млн руб.

В соответствии с изменениями владельцев процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор в Прикамье обяжут платить 10 млн руб. в месяц за один такой объект. При этом в данный момент на территории региона не зарегистрировано ни одного процессингового центра интерактивных ставок букмекерских контор.

Сейчас, по данным минэкономразвития региона, на территории Прикамья работает 21 пункт приёма ставок букмекерских контор. Их количество снизилось с 2022 года на шесть объектов — с 27. Они располагаются в Перми (17 объектов), Березниках (3) и Соликамске (1).

Налоговая ставка для таких объектов максимально возможная и составляет 14 тыс. руб. в месяц. Поступления по налогу на игорный бизнес в бюджет в 2024 году составили 3,7 млн руб. (в 2023-м — 3,9 млн, в 2022-м — 3,8 млн).

Законопроект был рассмотрен в первом чтении в ходе заседания краевого парламента в августе. Согласно документу, он вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес. Поправки ко второму чтению планируется подготовить до 1 сентября.

По остальным видам объектов в Прикамье также установлены максимальные налоговые ставки. С 2019 года они были увеличены в два раза: с 7 до 14 тыс. руб. за один пункт приёма ставок тотализатора или букмекерской конторы, со 125 до 250 тыс. руб. за процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы. Также введён налог на процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора или букмекерской конторы в размере 3 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.