В Прикамье вдвое увеличат налог на игорный бизнес

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Фото: Администратор

newsko.ru

Сегодня, 24 января, депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором чтении проект изменений в регио¬нальный закон «О налогообложении в Пермском крае».

Поправки вводятся для приведения закона в соответствие с требованиями федерального законодательства и повышения доходов краевого бюджета.

Изменения предполагают увеличение налога на игорный бизнес в Прикамье с 7 тыс. руб. до 14 тыс. руб. за один пункт приёма ставок тотализатора или букмекерской конторы. Ставка налога на один процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы увеличивается со 125 тыс. руб. до 250 тыс. руб. Кроме того, вводится налог на процессинговые центры интерактивных ставок тотализатора или букмекерской конторы в размере 3 млн руб. В результате, как сказано в финансово-экономическом обосновании, повышение налоговых ставок позволит краевому бюджету ежегодно дополнительно получать около 1,6 млн руб.

Новые правила вступят в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.