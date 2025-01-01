Алёна Бронникова Размер выплаты народным мастерам Пермского края увеличат вдвое Число присуждаемых званий сократится с 10 до пяти Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Законопроект об увеличении в двукратном размере выплат обладателям звания «Народный мастер Пермского края» прошёл второе чтение. Документ был принят на пленарном заседании краевого Законодательного собрания 18 сентября.

Напомним, инициатива предполагает увеличение денежной премии с 50 до 100 тыс. руб. и уменьшение числа ежегодно присуждаемых званий с 10 до пяти. По мнению авторов, повышение материального стимулирования будет способствовать укреплению престижа награды.

Звание «Народный мастер Пермского края» присуждается гражданам Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста и проживающим на территории Прикамья, за их вклад в поддержание народных ремёсел, выдающиеся успехи в сфере декоративно-прикладного искусства и высокое художественное качество их работ.

Проект закона поступил на рассмотрение заксобрания в июне. В августе он был принят в первом чтении. Предполагается, что он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования документа.

