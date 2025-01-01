Алёна Бронникова Инициатива об увеличении выплат народным мастерам Прикамья прошла первое чтение Размер выплат предлагается увеличить в два раза Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

Законопроект о повышении материального стимулирования обладателей звания «Народный мастер Пермского края» прошёл первое чтение. Депутаты регионального заксобрания поддержали инициативу губернатора о двукратном увеличении суммы денежной премии.

В случае принятия законопроекта во втором чтении выплаты лауреатам премии будут увеличены с 50 до 100 тыс. руб. Параллельно с этим планируется уменьшить число ежегодно присуждаемых званий — с десяти до пяти, что будет способствовать укреплению престижа данной награды.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил значимость и важность награды. «Поддержка мастеров, сохранение и развитие традиционных ремёсел — это не просто вопрос культуры, это наш вклад в будущее края, в его духовный и экономический потенциал», — подчеркнул спикер.

Инициатива была внесена в заксобрание в июне. Звание «Народный мастер Пермского края» присуждается гражданам РФ, достигшим 18-летнего возраста и проживающим на территории региона, за вклад в поддержание народных ремёсел, выдающиеся успехи в сфере декоративно-прикладного искусства и высокое художественное качество их работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.