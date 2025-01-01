Новый зоопарк в Перми 20 сентября приостановит работу Причина — в отключении воды Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского зоопарка

В связи с проведением плановых ремонтных работ на системе водоснабжения Индустриального района 20 сентября 2025 года Пермский зоопарк будет закрыт для посещения из-за временного отсутствия воды. «Мы искренне сожалеем о вызванных этим неудобствах!» — сообщили в учреждении.

Как пояснили в «Новогор-Прикамье», в Индустриальном районе Перми завершилась модернизация магистрального водопровода. Для его подключения 20 сентября потребуется оставить без воды сотню жилых домов, а также других объектов, попадающих в зону отключения.

В ведомстве напомнили, что магистральный водопровод 1971 года постройки был временно выведен из эксплуатации несколько месяцев назад. Водоснабжение в большей части района до сих пор осуществляется по временному водопроводу.

После очистки и устранения дефектов на внутреннюю поверхность трубы нанесли цементно-песчаное покрытие толщиной около 2 см, что значительно увеличит срок службы водовода.

Модернизация данного объекта, заявили специалисты, позволит повысить надежность водоснабжения всего Индустриального района.

Для подключения обновлённого водовода с 10:00 20 сентября до 12:00 21 сентября без воды останутся здания внутри красной линии на этой схеме:

Схема «Новогор-Прикамье»

