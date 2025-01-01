В августе количество выданных в Пермском крае автокредитов выросло на 15,3% Подобный подъём является одним из самых заметных среди регионов России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, полученной от кредиторов, сотрудничающих с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), в августе текущего года жителям Пермского края было предоставлено 2,94 тыс. автомобильных займов (как на новые, так и на подержанные транспортные средства). Это на 15,3% больше, чем в июле этого же года, когда было оформлено 2,55 тыс. автокредитов. Подобный подъём является одним из самых заметных среди регионов России. Более значительный скачок (на 20%) зафиксирован только в Ленинградской области.

По стране в целом количество оформленных за месяц автокредитов выросло на 10,3% по сравнению с июлем. Важно подчеркнуть, что увеличение объемов автокредитования наблюдается уже третий месяц подряд.

Лидерами по количеству выданных автокредитов в августе 2025 года стали Московская область (7,28 тыс. ед.), Москва (6,96 тыс. ед.), Республика Татарстан (5,81 тыс. ед.), Санкт-Петербург (5,34 тыс. ед.) и Краснодарский край (4,74 тыс. ед.).

Как отмечает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, после снижения во второй половине 2024 года, вызванного ростом рыночных ставок и утилизационного сбора, в текущем году наблюдается стабилизация и постепенное восстановление объемов автокредитования. Это объясняется, в первую очередь, некоторым снижением стоимости автокредитов благодаря изменениям в структуре рынка в сторону более доступных автомобилей, а также программами субсидирования от автопроизводителей. Тем не менее общее число ежемесячно выдаваемых автокредитов с начала 2025 года всё ещё значительно уступает показателям за аналогичные периоды прошлого года.

