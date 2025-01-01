В Перми 20 сентября пройдёт МОТОFEST Поделиться Твитнуть

фото: MONOFEST

В ближайшую субботу, 20 сентября, пермский ТРЦ «Планета» станет местом проведения масштабного МОТОFEST (0+). Фестиваль соберёт вместе байкеров, ценителей мотоциклов и простых зрителей. Лейтмотивом мероприятия станет оригинальное сочетание мотокультуры и русских народных мотивов. Старт запланирован на 14:00, вход для посетителей бесплатный.

Церемония открытия будет ознаменована зрелищным выездом четырёх мотоциклов в сопровождении танцевального коллектива, а также уникальным выступлением балалаечника-виртуоза Андрея Кирякова в сопровождении танцоров. После официального открытия ожидаются приветственные речи от почетных гостей.

В 15:00 у стен ТРЦ начнёт формироваться колонна мотоциклистов, которая в 15:30 отправится в мотопробег по улицам города. Параллельно с этим на площадке будут организованы развлекательные мероприятия для зрителей. Ориентировочное время возвращения колонны — 16:30.

По возвращении мотоциклистов гостей фестиваля ждет насыщенная программа: танцевальные представления; показательное выступление спасателей МЧС с демонстрацией распила автомобиля; конкурс на лучший костюм среди участников; массовое исполнение популярных песен в караоке; танцевальный рейв в русском народном стиле.

Завершит программу фестиваля выступление музыкальной кавер-группы, запланированное на 19:30.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.