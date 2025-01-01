В 15 городах и посёлках Прикамья на время отключат радио и телевидение Поделиться Твитнуть

Пермский краевой РТПЦ сообщает о грядущих кратковременных перерывах в трансляции теле- и радиоканалов с 22 по 28 сентября.

В Большой Соснове вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 будет приостановлено 22 сентября с 11:00 до 17:00 по местному времени.

В Александровске 22 сентября с 12:00 до 14:00 возможны отключения цифрового пакета РТРС-2 общей длительностью до 30 минут.

В Октябрьском 22 сентября с 12:00 до 15:00 планируются перерывы в трансляции «Радио России» общей продолжительностью не более 20 минут.

В Калиновке, Северном Коммунаре и Маховлянах вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 будет приостановлено 23 сентября. В Калиновке и Северном Коммунаре — с 11:00 до 17:00, в Маховлянах — с 12:00 до 18:00.

В Красновишерске 23 сентября с 12:00 до 18:00 будет прекращена трансляция цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

В Новоильинском 23 сентября с 10:00 до 16:00 не будут доступны цифровые мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2.

В Соликамске и Очере 24 сентября с 12:00 до 16:00 возможны отключения цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2. Ориентировочная суммарная продолжительность перерывов составит до 30 минут. В Очере также будет приостановлено вещание «Радио России».

В Сиве, Кизеле и Чермозе 25 сентября с 11:00 до 17:00 будут недоступны цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2. В Сиве и Кизеле также планируется отключение «Радио России».

В Осе и Уинском 26 сентября с 11:00 до 17:00 будет приостановлено вещание цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. В Уинском также будет временно отключено «Радио России».

